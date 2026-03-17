نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی: ملک بھر میں بارش اور درجہ حرارت میں کمی کی پیشگوئی

ابوظبی، 17 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے آئندہ روز ملک بھر میں موسم کے حوالے سے پیش گوئی جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فضا جزوی طور پر ابر آلود سے مکمل طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ ساحلی علاقوں، جزیروں اور بعض شمالی خطوں میں رات کے اوقات میں ہلکی بارش متوقع ہے۔
ادارے کے مطابق درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوگی، جس کے اثرات بالخصوص مغربی علاقوں میں زیادہ محسوس کیے جائیں گے۔ ہوائیں ہلکی سے معتدل رفتار سے چلیں گی، تاہم دن کے دوران بعض اوقات تیز ہو کر گرد و غبار کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہواؤں کا رخ جنوب مشرقی سے شمال مغربی ہوگا اور رفتار 15 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ رہنے کی توقع ہے، جو بعض مواقع پر 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
سمندری صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عرب خلیج میں لہریں درمیانی سے شدید نوعیت کی ہوں گی، جہاں پہلی مد دوپہر 12 بج کر 39 منٹ پر اور دوسری رات 1 بج کر 48 منٹ پر آئے گی، جبکہ جزر کے اوقات شام 7 بج کر 19 منٹ اور صبح 7 بج کر 11 منٹ مقرر کیے گئے ہیں۔
دوسری جانب بحیرۂ عمان میں لہریں ہلکی سے معتدل رہیں گی، جو بعض اوقات شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ یہاں پہلی مد صبح 9 بج کر 20 منٹ اور دوسری رات 9 بج کر 42 منٹ پر متوقع ہے، جبکہ جزر کے اوقات دوپہر 3 بج کر 24 منٹ اور صبح 4 بج کر 1 منٹ بتائے گئے ہیں۔