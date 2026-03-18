اماراتی صدر اور ایتھوپین وزیراعظم کا خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور مکالمے پر زور

ابوظہبی، 18 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور وفاقی جمہوریہ ایتھوپیا کے وزیر اعظم عزت مآب ڈاکٹر آبی احمد کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال خصوصاً اس کے علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی پر ممکنہ اثرات کے حوالے سے بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔
اس موقع پر ڈاکٹر آبی احمد نے ایران کی جانب سے جاری حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے انہیں متحدہ عرب امارات اور دیگر علاقائی ممالک کی خودمختاری کی صریح خلاف ورزی اور بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات کی سلامتی، خودمختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں ایتھوپیا کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ بھی کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسائل کا حل سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع سے تلاش کیا جانا چاہیے، تاکہ مزید کشیدگی اور سلامتی کے بحران سے بچا جا سکے۔
دریں اثنا، اماراتی صدر نے ایتھوپیا میں شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور متاثرہ افراد کے ساتھ انسانی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی جانب سے مکمل یکجہتی کا یقین دلایا ہے۔