ایرانی حملے ناکام، اماراتی فضائی دفاع نے میزائل اور ڈرونز تباہ کر دیے

ابوظہبی، 18 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کو مؤثر انداز میں ناکام بناتے ہوئے 18 مارچ کو داغے گئے 13 بیلسٹک میزائل اور 27 بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں کو فضا ہی میں تباہ کر دیا۔
وزارت دفاع کے مطابق ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک اماراتی دفاعی نظام مجموعی طور پر 327 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور ایک ہزار 699 ڈرونز کو روک چکا ہے، جو ملکی دفاعی صلاحیت کی اعلیٰ سطح کو ظاہر کرتا ہے۔
ان حملوں کے نتیجے میں دو مسلح افواج کے اہلکار قومی فریضہ انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی اور فلسطینی شہریت رکھنے والے چھ افراد جاں بحق ہوئے۔ حکام کے مطابق مجموعی طور پر 158 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں معمولی سے لے کر شدید نوعیت کے زخم شامل ہیں۔
زخمیوں میں متحدہ عرب امارات سمیت متعدد ممالک کے شہری شامل ہیں، جن میں مصر، سوڈان، ایتھوپیا، فلپائن، پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، آذربائیجان، یمن، یوگنڈا، اریٹریا، لبنان، افغانستان، بحرین، کوموروس، ترکیہ، عراق، نیپال، نائجیریا، عمان، اردن، فلسطین، گھانا، انڈونیشیا، سویڈن اور تیونس کے شہری شامل ہیں۔
وزارت دفاع نے اپنے بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ ملکی مسلح افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور مستعد ہیں، اور ریاست کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا، تاکہ خودمختاری، سلامتی اور استحکام کے ساتھ ساتھ قومی مفادات کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔