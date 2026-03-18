پارَس فیلڈ سے منسلک توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی توانائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے: یو اے ای

ابوظہبی، 18 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے اسلامی جمہوریہ ایران میں جنوبی پارس گیس فیلڈ سے منسلک توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کو خطے میں کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار دیتے ہوئے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ جنوبی پارس فیلڈ، جو قطر کے نارتھ فیلڈ کا تسلسل ہے، پر حملہ عالمی توانائی کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، جبکہ اس سے علاقائی استحکام اور عوام کی سلامتی بھی براہِ راست متاثر ہو سکتی ہے۔
متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا کہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے سنگین ماحولیاتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جو نہ صرف شہریوں بلکہ سمندری سلامتی اور اہم شہری و صنعتی تنصیبات کے لیے بھی براہِ راست خطرات پیدا کرتے ہیں۔
یو اے ای نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی صورت میں اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے سے اجتناب کیا جائے، اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل پاسداری کے ساتھ علاقائی امن و استحکام کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔