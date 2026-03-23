ایشین جوڈو چیمپئن شپ کی تیاری، اماراتی ٹیم جاپان میں تربیتی کیمپ میں مصروف

ٹوکیو، 23 مارچ،2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کی قومی جوڈو ٹیم 2026 ایشین سینئر جوڈو چیمپئن شپ کی تیاریوں کے سلسلے میں جاپان کے شہر ٹوکیو میں ٹوکائی یونیورسٹی میں جاری تربیتی کیمپ کے دوران جاپان کی قومی ٹیم کے خلاف 44 مقابلوں میں حصہ لے گی۔
متحدہ عرب امارات جوڈو فیڈریشن کے مطابق ٹیم کوسوو سے ٹوکیو پہنچی ہے اور ہیڈ کوچ وکٹر سیکتروف کی نگرانی میں تکنیکی پروگرام کے تحت اپنی تیاریوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔
فیڈریشن کے صدر محمد بن ثعلوب الدرعی نے بتایا کہ حتمی اسکواڈ میں 11 کھلاڑی شامل ہیں، جن میں سائمن کانسٹنٹین (60 کلوگرام سے کم)، نار مند بیان (66 کلوگرام سے کم)، ناجی یزبک اور محمد بیک (73 کلوگرام سے کم)، طلال شفیلی اور عمر جد (81 کلوگرام سے کم)، آرام جارجین (90 کلوگرام سے کم)، ظفر کوسوو (100 کلوگرام سے کم)، عمر معروف (100 کلوگرام سے زائد)، بشیرت خروڈی (52 کلوگرام سے کم) اور الیزا لطیف (78 کلوگرام سے کم) شامل ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ وفد میں ڈاکٹر ناصر التمیمی بھی شامل ہیں، جو فیڈریشن کے نائب صدر اور نیشنل اولمپک کمیٹی کے رکن ہیں