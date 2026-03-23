یو اے ای میں کل بارش اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی، حدِ نگاہ متاثر ہونے کا امکان

ابوظبی، 23 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے مطابق کل ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم جزوی ابر آلود سے ابر آلود رہے گا، جبکہ بعض مقامات پر گہرے بادلوں کے ساتھ مختلف شدت کی بارش متوقع ہے۔
ادارے نے بتایا کہ ہوائیں ہلکی سے معتدل رفتار سے چلیں گی، تاہم بادلوں کے ساتھ یہ کبھی کبھار تیز اور گرد و غبار اٹھانے کا سبب بن سکتی ہیں، جس سے حدِ نگاہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ ہواؤں کی سمت شمال مشرق سے جنوب مشرق ہوگی اور رفتار 10 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان رہے گی، جو بعض اوقات بڑھ کر 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
سمندری صورتحال کے حوالے سے عرب خلیج میں لہریں ہلکی سے معتدل رہیں گی، تاہم بادلوں کے ساتھ ان میں شدت آ سکتی ہے۔ بحیرہ عمان میں بھی یہی صورتحال متوقع ہے، جہاں سمندر عام طور پر معتدل رہے گا لیکن بعض اوقات لہریں تیز ہو سکتی ہیں۔
مد و جزر کے اوقات کے مطابق عرب خلیج میں پہلی مد شام 5 بج کر 10 منٹ پر اور دوسری مد صبح 4 بج کر 29 منٹ پر ہوگی، جبکہ پہلی جزر صبح 10 بج کر 47 منٹ پر اور دوسری جزر رات 9 بج کر 48 منٹ پر متوقع ہے۔ بحیرہ عمان میں پہلی مد دوپہر 2 بج کر 10 منٹ پر اور دوسری مد رات 12 بج کر 52 منٹ پر ہوگی، جبکہ پہلی جزر شام 7 بج کر 39 منٹ پر آئے گی۔