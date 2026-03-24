ورلڈ ہیپی نیس انڈیکس میں یو اے ای عرب دنیا میں پہلے، دنیا میں 21ویں نمبر پر

ابوظہبی، 24 مارچ، 2026 (وام) --اقوام متحدہ کے زیرِ اہتمام جاری کردہ ورلڈ ہیپی نیس رپورٹ 2026 کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ورلڈ ہیپی نیس انڈیکس میں عرب دنیا میں پہلی اور دنیا بھر میں 21ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ رپورٹ یو این سسٹین ایبل ڈیولپمنٹ سلوشنز نیٹ ورک کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جس میں گیلپ ورلڈ پول کے اعداد و شمار شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 147 ممالک کا جائزہ لیا گیا، جس میں فی کس آمدنی، متوقع عمر، ذاتی آزادی، سخاوت، سماجی تعاون اور حکومتی و کاروباری شعبوں میں بدعنوانی کی سطح جیسے عوامل کو مدنظر رکھا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے اس اشاریے میں 6.8 پوائنٹس حاصل کیے۔
یہ درجہ بندی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ متحدہ عرب امارات دنیا کے مستحکم اور خوشحال ممالک میں نمایاں مقام رکھتا ہے، اور کئی بڑی عالمی معیشتوں سے آگے ہے۔
ذیلی اشاریوں میں متحدہ عرب امارات شہریوں کو زندگی کے فیصلے کرنے کی آزادی کے حوالے سے دنیا میں چوتھے نمبر پر رہا، جبکہ فی کس آمدنی کے لحاظ سے 70 ہزار امریکی ڈالر کے ساتھ آٹھویں پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح سخاوت کے اشاریے میں ملک 19ویں نمبر پر رہا، جو یہاں کے رہائشیوں کی فلاحی سرگرمیوں کی عکاسی کرتا ہے۔
علاوہ ازیں، متوقع عمر کے لحاظ سے متحدہ عرب امارات دنیا میں 30ویں نمبر پر رہا۔