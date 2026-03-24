یو اے ای کی مشرقی دارفور میں اسپتال پر حملے کی شدید مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ

ابوظہبی، 24 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے مشرقی دارفور میں ایک اسپتال کو نشانہ بنانے کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی سخت مخالفت کا اعادہ کرتے ہوئے زور دیا کہ طبی مراکز اور صحت کے شعبے سے وابستہ عملے کا ہر حال میں تحفظ یقینی بنایا جائے اور انہیں تنازعات کے دوران نشانہ نہ بنایا جائے۔
بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات اپنے مستقل مؤقف پر قائم ہے، جس میں فوری جنگ بندی، لڑائی کے خاتمے، اور انسانی امداد کی فوری و بلا رکاوٹ فراہمی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک معتبر، جامع اور شہری قیادت پر مبنی عبوری عمل کی تشکیل کی ضرورت بھی اجاگر کی گئی، جو تمام متحارب فریقوں اور انتہا پسند گروہوں سے آزاد ہو۔
وزارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں مؤثر اقدامات کرے تاکہ فریقین کو ذمہ داری کے ساتھ عمل درآمد کا پابند بنایا جا سکے۔
آخر میں، متحدہ عرب امارات نے سوڈانی عوام اور متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔