مرکزی بینک کے غیر ملکی اثاثے 1.084 ٹریلین درہم سے تجاوز کر گئے

ابوظہبی، 24 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کے غیر ملکی اثاثے جنوری 2026 کے اختتام پر بڑھ کر 1.084 ٹریلین درہم سے تجاوز کر گئے، جبکہ دسمبر 2025 کے اختتام پر یہ 1.058 ٹریلین درہم تھے، جو مالی استحکام میں مزید بہتری کی عکاسی کرتا ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوری کے اختتام پر غیر ملکی اثاثوں میں 285.5 ارب درہم غیر ملکی بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹس اور ڈپازٹس کی صورت میں، 740.9 ارب درہم غیر ملکی سرمایہ کاری کی شکل میں، جبکہ 58 ارب درہم دیگر غیر ملکی اثاثوں پر مشتمل تھے۔
مرکزی بینک کی مجموعی بیلنس شیٹ بھی بڑھ کر 1.119 ٹریلین درہم سے تجاوز کر گئی۔ اس میں 533.4 ارب درہم کرنٹ اور ڈپازٹ اکاؤنٹس، 306 ارب درہم مانیٹری بلز اور اسلامی سرٹیفکیٹس آف ڈپازٹ، 177.4 ارب درہم جاری کردہ کرنسی نوٹس اور سکے، اور 24.9 ارب درہم دیگر واجبات شامل ہیں، جبکہ سرمایہ اور ذخائر 77.6 ارب درہم ریکارڈ کیے گئے۔
اثاثوں کی تقسیم کے حوالے سے مرکزی بینک کے پاس 224.2 ارب درہم نقد اور بینک بیلنس، 76.2 ارب درہم ڈپازٹس، 767.6 ارب درہم سرمایہ کاری، اور 51.3 ارب درہم دیگر اثاثے موجود ہیں، جو ملکی مالیاتی نظام کی مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں۔