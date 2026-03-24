بحرین میں ایرانی حملے کے دوران اماراتی کنٹریکٹر شہید، متعدد اہلکار زخمی

ابوظبی، 24 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے مسلح افواج سے وابستہ ایک سویلین کنٹریکٹر، جو مراکش کے شہری تھے، کے شہید ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔
وزارت کے مطابق یہ واقعہ بحرین میں ایک معمول کے مشن کے دوران پیش آیا، جب ایران کی جانب سے مملکت بحرین کو نشانہ بنانے والے میزائل حملے میں مذکورہ کنٹریکٹر شہید ہو گئے۔
بیان میں مزید بتایا گیا کہ اس حملے کے نتیجے میں وزارت دفاع کے پانچ اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔
وزارت دفاع نے شہید کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔ ساتھ ہی زخمی اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔