صدر امارات اور سلووینیا کی صدر کا رابطہ، ایرانی حملوں کی مذمت اور کشیدگی کم کرنے پر زور

ابوظہبی، 24 مارچ، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو جمہوریہ سلووینیا کی صدر ڈاکٹر ناتاشا پیرک موسار کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی، جس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی مذمت کی۔
سلووینیا کی صدر نے کہا کہ شہریوں، بنیادی ڈھانچے اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے اور اس سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی، استحکام اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا، اور شہریوں و رہائشیوں کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری کشیدگی کے علاقائی و عالمی امن اور معیشت پر اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ مسائل کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارت کاری کو ترجیح دی جانی چاہیے تاکہ مزید کشیدگی سے بچا جا سکے۔
اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا گیا اور دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔