اردن پر میزائل حملے، فضائی دفاع نے بڑا خطرہ ٹال دیا

عمان، 25 مارچ، 2026 (وام) --اردنی مسلح افواج نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کی جانب سے مملکت کو پانچ میزائلوں اور ایک ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، تاہم فضائی دفاعی نظام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زیادہ تر حملوں کو ناکام بنا دیا۔
اردن کی خبر رساں ایجنسی (پیٹرا نیوز) کے مطابق اردنی فوج کے ملٹری میڈیا ڈائریکٹوریٹ نے ایک بیان میں بتایا کہ رائل ایئر فورس نے پانچ میزائل اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا، جبکہ ایک میزائل کو روکنے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔
ادھر پبلک سکیورٹی ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان نے کہا کہ مختلف علاقوں میں ملبہ اور گولہ بارود گرنے کی 15 اطلاعات موصول ہوئیں، جن پر متعلقہ اداروں نے فوری کارروائی کی۔
حکام کے مطابق ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ کچھ مقامات پر معمولی مادی نقصان رپورٹ ہوا ہے۔