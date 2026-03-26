یو اے ای میں کل بارش اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی، درجہ حرارت میں کمی

ابوظہبی، 26 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے کل کے لیے موسم جزوی سے مکمل ابر آلود رہنے اور مختلف علاقوں میں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں بھی کمی متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بادل بنیں گے اور بارش کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہوائیں جنوب مشرقی سے شمال مشرقی سمت میں 15 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی، جو بعض اوقات 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہیں، جس سے گرد و غبار اور حد نگاہ میں کمی کا خدشہ ہے۔
سمندری صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ عرب خلیج میں بادلوں کے دوران سمندر میں شدید لہریں متوقع ہیں، جبکہ بحیرہ عمان میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی اور موجوں میں اضافہ دیکھا جائے گا۔
مد و جزر کے اوقات کے مطابق عرب خلیج میں دوسری بڑی مد صبح 08:05 پر اور پہلی کم مد دوپہر 15:02 پر ہوگی، جبکہ بحیرہ عمان میں پہلی بڑی مد شام 18:26 پر اور دوسری بڑی مد صبح 05:10 پر متوقع ہے۔ اسی طرح پہلی کم مد 10:55 پر اور دوسری کم مد رات 23:56 پر آئے گی۔