یو اے ای میں بارشوں کا سلسلہ جاری، مختلف علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی

ابوظبی، 26 مارچ، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے خبردار کیا ہے کہ ملک جمعہ کی رات تک بارش کے مضبوط موسمی نظام کے زیر اثر رہے گا، جس کے باعث مختلف علاقوں میں شدید بارش متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت مرکزی موسمی فرنٹ ملک کے مغربی حصوں میں موجود ہے، جہاں کئی مقامات پر پہلے ہی شدید بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ یہ نظام بتدریج پھیلتے ہوئے جمعہ کی صبح ایک سے تین بجے کے درمیان ابوظہبی، دبئی، شمالی ساحلی علاقوں اور جنوبی اندرونی حصوں کو متاثر کرے گا۔
بیان میں کہا گیا کہ اس کے بعد یہ موسمی نظام شمالی اور مشرقی علاقوں سمیت العین تک پہنچے گا، جہاں صبح چار سے پانچ بجے کے درمیان شدید بارش کا امکان ہے۔
مرکز کے مطابق مختلف علاقوں میں بارش برسانے والے بادل بننے کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کے نتیجے میں کہیں درمیانی اور کہیں شدید بارش ہو سکتی ہے، اور یہ صورتحال جمعہ کی رات تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔