اردن کی وزارت خارجہ کا امارات پر ایرانی حملے کی شدید مذمت اور مکمل حمایت کا اعلان

عمان، 26 مارچ، 2026 (وام) -- اردن نے آج متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستانی اور بھارتی شہریت رکھنے والے دو افراد جاں بحق ہو گئے۔
ابوظہبی میں ملبہ گرنے کے بعد متعدد افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک اردنی شہری، ایک اماراتی شہری اور ایک بھارتی شہری شامل ہیں۔
اردنی خبر رساں ایجنسی (پیٹرا) کے مطابق وزارت خارجہ و تارکین وطن نے ان وحشیانہ کارروائیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے انہیں امارات کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی اور علاقائی سلامتی کے لیے خطرناک اضافہ قرار دیا۔
وزارت نے ان حملوں کا مقابلہ کرنے میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ اردن کی غیر متزلزل یکجہتی پر زور دیا اور امارات کی سرزمین، سلامتی اور شہریوں و رہائشیوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔