فجیرہ سمیت مختلف علاقوں میں بارشیں، درجہ حرارت میں کمی

فجیرہ، 27 مارچ، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات میں کم دباؤ کے نظام کے باعث مختلف علاقوں میں بارشیں ریکارڈ کی گئیں، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں کمی اور پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں بہاؤ دیکھنے میں آیا۔
نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کے مطابق فجیرہ کے علاقے التوین میں سب سے زیادہ 47.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد راس الخیمہ کے المرجان میں 39.7 ملی میٹر، شارجہ کے خورفکان میں 33.3 ملی میٹر اور ابوظہبی کے ختم الشکلہ میں 31.6 ملی میٹر بارش ہوئی۔
حکام کے مطابق موسمی تبدیلی کے باعث پہاڑی علاقوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
متعلقہ اداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ وادیوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہیں اور حفاظتی ہدایات پر عمل کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔