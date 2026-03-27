یو اے ای کا "امید کا لباس" قافلہ غزہ میں بچوں کیلئے سینکڑوں ٹن امداد فراہم کرتا ہے

غزہ، 27 مارچ، 2026 (وام)-- متحدہ عرب امارات کے امدادی قافلے آپریشن "الفارس الشهم 3" کے تحت ایک بار پھر غزہ پٹی پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ متاثرہ افراد کو بنیادی ضروریات اور انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کر رہے ہیں۔
"غزہ کے ہمارے بچوں کے لیے امید کا لباس" مہم کے تحت ایک خصوصی قافلہ سینکڑوں ٹن کپڑے لے کر پہنچا، جس کا مقصد بچوں اور متاثرہ خاندانوں کو سہارا فراہم کرنا اور ان میں امید بحال کرنا ہے۔
امدادی سامان میں کپڑوں کے ساتھ دیگر ضروری اشیاء بھی شامل ہیں، جو امارات کی انسانی ہمدردی کی تنظیموں کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں۔ یہ تنظیمیں مسلسل کوششوں کے ذریعے غزہ کے عوام تک مدد پہنچا رہی ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ امدادی سرگرمیاں اس عزم کا اظہار ہیں کہ ضرورت مندوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور مشکل حالات میں بھی انسانی ہمدردی کی خدمات نہیں رکیں گی۔