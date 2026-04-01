دبئی چیمبر آف ڈیجیٹل اکانومی نے ٹیک کمپنیوں کے ساتھ 72 رہنمائی میٹنگز کیں

دبئی، 1 اپریل، 2026 (وام) -- دبئی چیمبر آف ڈیجیٹل اکانومی، جو دبئی چیمبرز کے تحت کام کرنے والے تین چیمبرز میں سے ایک ہے، نے ٹیکنالوجی سیکٹر کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ 72 ملاقاتیں منعقد کیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد موجودہ کاروباری منظرنامے اور عالمی سطح پر جاری پیش رفت کے دوران کمپنیوں کو درپیش چیلنجز کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کرنا تھا، تاکہ ایسے جدید حل تیار کیے جا سکیں جو دبئی کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی مضبوطی کو سہارا دیں۔
ان ملاقاتوں میں مصنوعی ذہانت، فِن ٹیک، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سائبر سیکیورٹی اور ای-کامرس سمیت مختلف شعبوں میں مہارت رکھنے والی کمپنیوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ان مباحثوں نے ڈیجیٹل معیشت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے والی تازہ ترین پیش رفت اور بصیرتوں کے تبادلے کے لیے ایک قیمتی پلیٹ فارم فراہم کیا۔
کھلے اور تعمیری مکالمے میں اس بات پر توجہ مرکوز کی گئی کہ تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں ڈیجیٹل کمپنیوں کے کاروبار کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے سب سے اہم تقاضے کیا ہیں۔ شرکاء نے ڈیجیٹل کاروباری ماحول کو مضبوط بنانے اور دبئی کی حیثیت کو ٹیک اسٹارٹ اپس اور کاروباری افراد کے لیے عالمی مرکز کے طور پر مزید بہتر بنانے کے طریقوں پر بھی غور کیا۔
ان ملاقاتوں میں ڈیجیٹل کمپنیوں کو ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے، عالمی تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھالنے اور اپنے کاروباری سرگرمیوں اور مصنوعات کی پیشکش کو وسعت دینے کے لیے متعدد عملی اور مؤثر حلوں کا جائزہ لیا گیا۔
دبئی چیمبر آف ڈیجیٹل اکانومی کے نائب صدر سعید الجرگاوی نے کہاکہ، "ہم دبئی میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کو بااختیار بنانے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ وہ بدلتے ہوئے عالمی حالات کے مطابق تیزی سے خود کو ڈھال سکیں۔ تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی تعاون کے ذریعے، ہم دبئی کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے فوری اور مؤثر حل نافذ کر رہے ہیں۔ یہ کوششیں امارت کی حیثیت کو ٹیکنالوجی اور جدت کے ایک سرکردہ عالمی مرکز اور دنیا بھر کے اسٹارٹ اپس اور کاروباری افراد کے لیے پسندیدہ منزل کے طور پر مزید مضبوط کرتی ہیں۔"
یہ میٹنگز نجی شعبے کے ساتھ وسیع تر روابط کا حصہ ہیں، جن کا مقصد ایکو سسٹم میں موجودہ کاروباری حالات کا جائزہ لینا، مستقبل کی پیش رفت کا اندازہ لگانا اور تمام شعبوں کی عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کو یقینی بنانے کے لیے معاونت کو مضبوط بنانا ہے۔