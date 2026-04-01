اردن کی فضائیہ نے ایران کے میزائل اور دو ڈرونز حملے ناکام بنا دیے

عمان، 1 اپریل، 2026 (وام) -- اردن کی مسلح افواج نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ شاہی اردنی فضائیہ نے ایران سے داغے گئے ایک میزائل اور دو ڈرونز کو روک لیا جو اردنی سرزمین کو نشانہ بنا رہے تھے۔
اردن نیوز ایجنسی (پیٹرا) کے مطابق، اردن کی مسلح افواج کے جنرل کمانڈ کے ملٹری میڈیا ڈائریکٹوریٹ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ کارروائیاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران انجام دی گئیں۔ اس دوران، پبلک سکیورٹی ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان نے بتایا کہ متعلقہ یونٹس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں گرنے والے شیل اور گولہ بارود کے چھ واقعات پر کارروائی کی۔
ترجمان نے تصدیق کی کہ ان واقعات کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم کچھ مادی نقصان ریکارڈ کیا گیا ہے۔