ادنوک ڈرلنگ کے شیئر ہولڈرز کی منظوری، 2025 کے لیے 1 ارب ڈالر ڈیویڈنڈ کا اعلان

ابوظبی، 1 اپریل، 2026 (وام) --ادنوک ڈرلنگ کمپنی کے شیئر ہولڈرز نے سالانہ جنرل میٹنگ میں تمام قراردادوں کی منظوری دی، جن میں 2025 کے لیے مجموعی طور پر 1 ارب ڈالر ڈیویڈنڈ کی ادائیگی شامل ہے، جو کمپنی کی مضبوط مالی کارکردگی کا عکاس ہے۔
کمپنی نے 2025 میں ریکارڈ نتائج حاصل کیے، جس میں آمدنی بڑھ کر 4.9 ارب ڈالر ہوگئی، جو سالانہ بنیاد پر 22 فیصد اضافہ ہے، جبکہ خالص منافع 1.45 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جو 11 فیصد زیادہ ہے۔
ادنوک ڈرلنگ کے چیئرمین ڈاکٹر سلطان احمد الجابر نے کہا کہ ڈیویڈنڈ کی منظوری کمپنی کی حکمت عملی، مضبوط بنیادوں اور مستقبل کی نقدی آمدنی پر اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کمپنی مربوط انرجی سروسز، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ذریعے اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنا رہی ہے۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے باوجود کمپنی کے بنیادی ڈرلنگ آپریشنز متاثر نہیں ہوئے، جو 2025 کے منافع کا تقریباً 90 فیصد حصہ ہیں، جبکہ آئل فیلڈ سروسز کا شعبہ بھی طے شدہ اہداف کے مطابق کارکردگی دکھا رہا ہے۔
شیئر ہولڈرز نے 250 ملین ڈالر کے حتمی ڈیویڈنڈ (تقریباً 5.7 فلس فی شیئر) کی منظوری دی، جس سے سالانہ مجموعی ڈیویڈنڈ 1 ارب ڈالر (تقریباً 23 فلس فی شیئر) ہو گیا، جو اپریل کے آخر میں اہل شیئر ہولڈرز کو ادا کیا جائے گا۔
بورڈ نے 2026 سے ڈیویڈنڈ میں کم از کم 5 فیصد سالانہ اضافے کی بھی سفارش کی، جس کی بنیاد مضبوط کیش فلو اور نظم و ضبط پر مبنی سرمایہ کاری حکمت عملی ہے۔
ادنوک ڈرلنگ، جو ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج کی سب سے زیادہ منافع بخش کمپنیوں میں شامل ہے، اپنی ترقی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جہاں وہ علاقائی توسیع، مربوط ڈرلنگ سروسز اور غیر روایتی وسائل کی ترقی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔
کمپنی نے 2025 کے دوران اپنی ترقیاتی حکمت عملی کو مزید مضبوط کرتے ہوئے ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال، اور اسٹریٹجک سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی عالمی اور علاقائی موجودگی کو وسعت دی ہے۔