عرب وزرائے داخلہ کونسل کا اجلاس، یو اے ای کی شرکت اور علاقائی سلامتی پر زور

ابوظہبی، یکم اپریل 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات نے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ عزت مآب شیخ سیف بن زاید النہیان کی سربراہی میں عرب وزرائے داخلہ کونسل کے 43ویں اجلاس میں شرکت کی، جو ورچوئل طور پر منعقد ہوا۔
اجلاس میں عرب ممالک کے وزرائے داخلہ، عرب لیگ، نائف عرب یونیورسٹی برائے سیکیورٹی سائنسز، عرب پولیس اسپورٹس فیڈریشن اور اعلیٰ سطحی سیکیورٹی وفود کے نمائندگان نے شرکت کی۔
اپنے خطاب میں شیخ سیف بن زاید نے کہا کہ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خصوصاً خلیجی ممالک اور دیگر برادر و دوست ممالک پر ایرانی حملوں کے تناظر میں خطہ تیزی سے بڑھتے ہوئے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات اپنی قیادت، مسلح افواج کی تیاری، معاشرتی یکجہتی اور دوست ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات کی بدولت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔
شیخ سیف بن زاید نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے ساتھ قریبی رابطے کے تحت یو اے ای بحران کے وقت مشترکہ ذمہ داری کے تحت ہر قسم کی مدد اور تعاون کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
انہوں نے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے اس مؤقف کو بھی دہرایا کہ ریاست کی سلامتی اور خودمختاری اولین ترجیح ہے، جبکہ دانشمندانہ اور متوازن پالیسی کے ذریعے خطے کو مزید کشیدگی سے بچانے کی کوشش جاری رہے گی۔
اختتام پر انہوں نے وطن کے شہداء اور حملوں میں جاں بحق ہونے والے شہریوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔
اجلاس میں مختلف اہم امور پر بھی غور کیا گیا، جن میں جنرل سیکرٹریٹ کی گزشتہ اجلاس کے بعد کی سرگرمیوں کی رپورٹ، نائف عرب یونیورسٹی کی کارکردگی، اور دہشت گردی کے خلاف عرب حکمت عملی کے دوسرے مرحلے کا مسودہ شامل تھا۔
اس کے علاوہ عرب اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مشترکہ اجلاسوں کے نتائج اور دیگر متعلقہ امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔