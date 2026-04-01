صدر امارات اور امریکی صدر نے ایرانی حملوں پر علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات پر تبادلہ خیال کیا

ابوظہبی، 1 اپریل، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید آلنہیان نے آج ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں انہوں نے خطے میں ہونے والی پیش رفت اور ان کے علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی پر سنگین اثرات، نیز بحری سلامتی اور عالمی معیشت پر ان کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والی ایرانی دہشت گردانہ جارحیت کے تسلسل، بشمول شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملوں پر بھی گفتگو کی، اور اس بات پر زور دیا کہ یہ خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور علاقائی سلامتی و استحکام کو نقصان پہنچاتی ہے۔