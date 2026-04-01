یو اے ای اور بنگلہ دیش کے درمیان روابط، علاقائی صورتحال اور دوطرفہ تعلقات پر گفتگو

ابوظہبی، 1 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم تاریق رحمان کی جانب سے دوطرفہ تعلقات سے متعلق ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے۔
یہ پیغام نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ ہمایوں کبیر سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔
ملاقات میں دونوں فریقین نے ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل حملوں کے متحدہ عرب امارات اور دیگر برادر ممالک پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا اور ان حملوں کی شدید مذمت کی۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متاثرہ ممالک کو اپنی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور شہریوں و رہائشیوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق ضروری اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے۔
ہمایوں کبیر نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ بنگلہ دیش کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے کیے گئے اقدامات کی حمایت کا اظہار کیا، جبکہ شیخ عبداللہ بن زاید نے بنگلہ دیش کے اس مثبت مؤقف پر شکریہ ادا کیا۔
دونوں جانب سے دوطرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ یو اے ای نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعمیری شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات میں وزیر مملکت سعید الحاجری بھی شریک تھے۔