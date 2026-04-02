ایرانی کمیونٹی یو اے ای کے معاشرے کا اہم حصہ، وزارت خارجہ کی وضاحت

ابوظہبی، 2 اپریل، 2026 (وام) -- وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم ایرانی کمیونٹی کو عزت و احترام حاصل ہے اور وہ ملک کے سماجی نظام کا ایک اہم اور فعال حصہ ہے۔
وزارت کے بیان کے مطابق یو اے ای میں 200 سے زائد قومیتوں کے افراد بقائے باہمی اور رواداری کے ماحول میں رہتے ہیں، جو ملک کے تنوع اور کشادہ پالیسیوں کی عکاسی کرتا ہے۔
بیان میں سوشل میڈیا اور بعض ذرائع میں گردش کرنے والی ایرانی کمیونٹی کی رہائشی حیثیت سے متعلق غیر درست خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ ریاست کا ادارہ جاتی نظام واضح اصولوں اور مضبوط فریم ورک پر مبنی ہے، جو بغیر کسی امتیاز کے تمام افراد کی حفاظت اور فلاح کو یقینی بناتا ہے۔
وزارت خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات قانون کی حکمرانی پر مبنی ایک محفوظ اور مستحکم ماحول فراہم کرتا رہے گا، جہاں تمام رہائشیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے اور رواداری و بقائے باہمی کی اقدار کو فروغ دیا جاتا ہے۔