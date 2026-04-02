ابوظہبی 2026 میں بین الاقوامی مکالمہ برائے تہذیب و رواداری کانفرنس کی میزبانی کرے گا

ابوظہبی، 2 اپریل، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کا شہر ابوظہبی 2026 میں بین الاقوامی مکالمہ برائے تہذیب و رواداری کانفرنس کے تیسرے ایڈیشن کی میزبانی کرے گا، جو متحدہ عرب امارات کی قیادت کے وژن کے مطابق ہے جس نے 2026 کو "خاندان کا سال" قرار دیا ہے اور مکالمہ، رواداری اور مربوط معاشروں کی اقدار کو فروغ دینے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کانفرنس 3 سے 5 جون 2026 تک "نئے میڈیا اور مصنوعی ذہانت کا خاندان اور معاشرے پر اثر" کے موضوع کے تحت منعقد ہوگی۔
یہ کانفرنس امارات اسکالر سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسٹڈیز کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، جس میں ابوظہبی میں ابراہیمی فیملی ہاؤس اور دی چرچ آف جیزس کرائسٹ آف لیٹر-ڈے سینٹس (امریکہ) شراکت دار ہیں، اور ابوظہبی کنونشن اینڈ ایگزیبیشن بیورو کی حمایت حاصل ہے۔
گزشتہ ایڈیشنز کی بنیاد پر، اس کانفرنس کا مقصد تیز رفتار ڈیجیٹل تبدیلی اور نئے میڈیا کے تناظر میں رواداری، بقائے باہمی اور بین الثقافتی مکالمے کی اقدار کو فروغ دینا ہے، جبکہ یہ بھی جانچنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز خاندان اور معاشرے پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں اور انفرادی و اجتماعی شعور کو کس طرح تشکیل دے رہی ہیں۔
یہ کانفرنس ان ٹیکنالوجیز کے خاندانی تعلقات اور سماجی شناخت پر اثرات، خاص طور پر نوجوان نسلوں میں، کا بھی جائزہ لے گی اور اس بات پر زور دے گی کہ ان ٹیکنالوجیز کا اخلاقی استعمال سماجی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے، خاندانی اقدار کے تحفظ اور غلط معلومات کے خلاف جدوجہد کے لیے ضروری ہے۔
اس کانفرنس میں سرکاری عہدیداران، تعلیمی ادارے، بین الاقوامی تنظیمیں اور نجی شعبے کے شراکت دار ایک مشترکہ وژن کے تحت جمع ہوں گے تاکہ تہذیبی مکالمے کو فروغ دیا جا سکے، باہمی سمجھ بوجھ کو بڑھایا جا سکے اور رواداری و بقائے باہمی کی اقدار کو اس بے مثال ڈیجیٹل تبدیلی کے دور میں مضبوط کیا جا سکے۔
یہ کانفرنس متحدہ عرب امارات کے تعمیری عالمی مکالمے کی حمایت کے عزم کو مزید اجاگر کرتی ہے اور ابوظہبی کی حیثیت کو ایک بین الاقوامی مرکز کے طور پر مضبوط کرتی ہے جہاں ڈیجیٹل بقائے باہمی اور بین الثقافتی تعاون کو فروغ دیا جاتا ہے۔
امارات اسکالر سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسٹڈیز کے چانسلر بورڈ آف ٹرسٹیز ڈاکٹر عبداللہ بلحیف النعیمی نے کہا کہ اس کانفرنس کی میزبانی متحدہ عرب امارات کے خاندان کے تحفظ اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے سماجی اثرات سے نمٹنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہاکہ، "جب ٹیکنالوجی کو شعور اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ سماجی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے اور رواداری و بقائے باہمی کی ثقافت کو فروغ دینے کا طاقتور ذریعہ بن جاتی ہے۔"
ابراہیمی فیملی ہاؤس کے ڈائریکٹر انٹرفیتھ انسٹی ٹیوٹ ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر سیپے ورہین نے کہاکہ، "جب مصنوعی ذہانت ہمارے سوچنے، بات چیت کرنے اور ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے طریقوں میں بڑھتی ہوئی قوت بن رہی ہے، تو سوال یہ نہیں رہا کہ مصنوعی ذہانت کیا کر سکتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ جدت طرازی کی بنیاد انسانی وقار، ہمدردی اور باہمی احترام پر ہونی چاہیے۔ ایک ایسے دور میں جہاں الگورتھم معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں، ہماری مشترکہ اقدار کو ٹیکنالوجی کی رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ یہ خاندانوں کو مضبوط کرے، ثقافتوں کے درمیان سمجھ بوجھ کو گہرا کرے اور ہمارے معاشروں میں پرامن بقائے باہمی کو برقرار رکھے۔"
جنرل سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فواز حبال کے مطابق تیز رفتار ڈیجیٹل تبدیلی سماجی روابط کو تبدیل کر رہی ہے اور اس کے لیے زیادہ اخلاقی شعور اور ڈیجیٹل ثقافت میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ڈیجیٹل ثقافت میں سرمایہ کاری ان تبدیلیوں کی مثبت رہنمائی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور معاشروں کی تیز رفتار تبدیلی کے دوران ہم آہنگی برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔
کانفرنس میں ڈیجیٹل تبدیلی کی گہرائی اور اس کے خاندان اور معاشرے پر براہ راست اثرات کو ظاہر کرنے والے کئی اہم موضوعات پر بات کی جائے گی، جن میں مصنوعی ذہانت کے دور میں ڈیجیٹل پیرنٹنگ اور صحت مند خاندانی تعلقات کو فروغ دینے کی حکمت عملی، سماجی میڈیا کا شناخت اور خاندانی اقدار کی تشکیل میں کردار، اس سے جڑے چیلنجز اور مواقع، اور مصنوعی ذہانت اور معاشرے کے درمیان تعلق شامل ہیں۔
اس کے علاوہ، کانفرنس میں جدت اور اخلاقی ذمہ داری کے درمیان توازن کے طریقے، خاندانوں اور معاشروں کے تحفظ کے لیے ڈیجیٹل غلط معلومات کے خلاف جدوجہد کے طریقہ کار، مصنوعی ذہانت کے جذباتی ذہانت اور انسانی تعلقات پر اثرات، اور رواداری کے فروغ اور جامع ڈیجیٹل معاشروں کی تعمیر میں ٹیکنالوجی کے کردار پر بھی گفتگو کی جائے گی۔
یہ کانفرنس مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ مواد کی اخلاقیات اور اس کے خاندانوں پر اثرات، ورچوئل کمیونٹیز کے خاندانی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے میں کردار، اور جامع و مضبوط معاشروں کی تعمیر کے لیے ڈیجیٹل خواندگی کی اہمیت کا بھی جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ، یہ کانفرنس خاندان کے اندر سماجی میل جول پر مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل گیمنگ کے اثرات کا بھی مطالعہ کرے گی۔