ٹرمپ کا بڑا فیصلہ، اٹارنی جنرل برطرف

واشنگٹن، 3 اپریل، 2026 (وام) -- امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹارنی جنرل پم بانڈی کو ان کے عہدے سے برطرف کیا ہے اور ان کے نائب ٹوڈ بلانش کو محکمہ کی عبوری نگرانی کے لیے مقرر کیا ہے۔
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، صدر ٹرمپ نے برطرف شدہ عہدیدار کی تعریف کرتے ہوئے انہیں "عظیم امریکی محب وطن اور وفادار دوست" قرار دیا اور جرائم کے خلاف ان کی کوششوں کو سراہا۔
اپنی جانب سے، پم بانڈی نے کہا کہ انہیں صدر ٹرمپ کی تاریخی اور انتہائی کامیاب کوششوں کی قیادت کرنے پر "اعزاز" حاصل ہوا ہے، جن کا مقصد امریکہ کو زیادہ محفوظ اور مستحکم بنانا تھا۔