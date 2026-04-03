جمہوریہ کانگو میں ایم پاکس وبا کا خاتمہ، دو سال بعد ایمرجنسی ختم

کنشاسا، 3 اپریل، 2026 (وام) --جمہوریہ کانگو نے دو سال تک جاری رہنے والی ایم پاکس وبا کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں 2,200 سے زائد اموات ہوئیں۔
وزیر صحت راجر کامبا نے دارالحکومت کنشاسا میں صحافیوں کو بتایا کہ حکومت نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد وبا کے خاتمے کی تصدیق کر دی ہے اور اسے اب قومی ایمرجنسی قرار نہیں دیا جاتا۔
جمہوریہ کانگو، جو وسطی افریقہ کا ایک بڑا ملک ہے، 2024 میں اس متعدی وائرس کا مرکز بن گیا تھا، جہاں سے یہ بیماری ہمسایہ ممالک تک پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد عالمی ادارہ صحت نے اس کے سرحد پار پھیلاؤ کے پیش نظر عالمی صحت ایمرجنسی نافذ کی تھی، جسے گزشتہ سال ستمبر میں ختم کر دیا گیا تھا۔
افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن کے مطابق، 2024 سے اب تک ملک میں ایم پاکس کے 161,000 سے زائد مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں تقریباً 37,000 کیسز کی لیبارٹری ٹیسٹنگ کے ذریعے تصدیق ہوئی۔