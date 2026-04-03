جنوبی کوریا کے زرمبادلہ ذخائر مارچ میں 3.97 ارب ڈالر کمی کے بعد 423.66 ارب پر پہنچ گئے

سیول، 3 اپریل، 2026 (وام) -- جنوبی کوریا کے مرکزی بینک کے مطابق زرمبادلہ کے ذخائر مارچ میں تقریباً ایک سال کے دوران سب سے زیادہ ماہانہ کمی کا شکار ہوئے، جس کی وجہ مضبوط ڈالر اور حکام کی جانب سے شرح تبادلہ میں اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنے کی کوششیں ہیں۔
یونہاپ نیوز ایجنسی کے مطابق، بینک آف کوریا (بی او کے) کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک کے زرمبادلہ کے ذخائر مارچ کے آخر تک 423.66 ارب امریکی ڈالر تھے، جو ایک ماہ پہلے کے مقابلے میں 3.97 ارب ڈالر کم ہیں۔ یہ اپریل 2025 کے بعد سب سے بڑی کمی تھی، جب ذخائر میں ماہانہ بنیاد پر 4.99 ارب ڈالر کی کمی ہوئی تھی۔ ذخائر میں دسمبر میں جون کے بعد پہلی بار کمی آئی تھی اور جنوری تک یہ کمی جاری رہی، اس کے بعد فروری میں اضافہ ہوا۔