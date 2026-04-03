کویتی فضائی دفاع نے 24 گھنٹوں میں 9 میزائلوں اور 26 ڈرونز کو روکا

کویت، 3 اپریل، 2026 (وام) -- کویتی وزارت دفاع نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ کویت کے فضائی دفاعی نظام نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موجودہ علاقائی فوجی کشیدگی کے درمیان نو میزائلوں کا پتہ لگایا اور ان کا مقابلہ کیا؛ جن میں سات بیلسٹک اور دو کروز میزائل شامل ہیں۔ حکومت کے مواصلاتی مرکز کی جانب سے منعقدہ میڈیا بریفنگ میں وزارت دفاع کے ترجمان کرنل سعود العتوان نے تصدیق کی کہ کویتی مسلح افواج نے ناموافق اہداف، جن میں 26 ڈرونز شامل ہیں، کو مخصوص آپریشنل زونز میں مؤثر طریقے سے روکا۔
بدقسمتی سے، مینا الاحمدی ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اس کی متعدد آپریشنل یونٹس میں آگ لگ گئی، اس کے علاوہ ایک بجلی اور پانی صاف کرنے کے اسٹیشن پر بھی حملہ ہوا، جس سے صرف مادی نقصان ہوا، جیسا کہ کویت نیوز ایجنسی (کونا) نے ان کے حوالے سے بتایا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ فوج کے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے 22 رپورٹس پر کارروائی کی۔