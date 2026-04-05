یو اے ای فضائی دفاع کی کارروائی، 9 میزائل، ایک کروز میزائل اور 50 ڈرون تباہ

ابوظہبی، 5 اپریل، 2026 (وام) -- وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے داغے گئے 9 بیلسٹک میزائل، ایک کروز میزائل اور 50 ڈرونز کو کامیابی سے تباہ کر دیا، جبکہ حالیہ حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
وزارت کے مطابق ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 507 بیلسٹک میزائل، 24 کروز میزائل اور 2,191 ڈرونز کو ناکارہ بنایا جا چکا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک دو اماراتی اہلکار شہید ہوئے، جبکہ مسلح افواج کے ساتھ کام کرنے والا ایک مراکش کا شہری بھی شہید ہوا۔ مجموعی طور پر 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی، فلسطینی، بھارتی اور مصری شہری شامل ہیں۔
وزارت دفاع کے مطابق زخمیوں کی تعداد 217 تک پہنچ گئی ہے، جن میں اماراتی، مصری، سوڈانی، ایتھوپیائی، فلپائنی، پاکستانی، ایرانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، آذربائیجانی، یمنی، یوگنڈین، اریٹریائی، لبنانی، افغانی، بحرینی، کوموری، ترک، عراقی، نیپالی، نائجیرین، عمانی، اردنی، فلسطینی، گھانین، انڈونیشین، سویڈش، تیونسی، مراکشی اور روسی شہری شامل ہیں۔
وزارت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ملک کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔