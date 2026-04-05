متحدہ عرب امارات و شام کے صدور نے ایرانی جارحیت کے خطرات پر تشویش کا اظہار کیا

ابوظہبی، 5 اپریل، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور شامی عرب جمہوریہ کے صدر احمد الشراع نے ایک ٹیلیفونک گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات اور باہمی مفادات و عوامی فلاح کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
صدر احمد الشراع نے متحدہ عرب امارات اور شام کے درمیان تعلقات کی گہرائی کی تصدیق کی۔ اس گفتگو میں علاقائی پیش رفت اور ان کے سکیورٹی و استحکام پر سنگین اثرات پر بھی بات کی گئی، خاص طور پر ایرانی دہشت گردانہ جارحیت کے تسلسل کے تناظر میں جو متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنا رہی ہے، جن میں شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملے شامل ہیں۔
دونوں، متحدہ عرب امارات اور شام کے صدور نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اقدامات خودمختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہیں۔