شامی بزنس کونسل کی دمشق میں اماراتی سفارت خانے پر حملے کی شدید مذمت

دبئی، 6 اپریل، 2026 (وام) --کو نشانہ بنانے والے فسادات اور توڑ پھوڑ کے واقعات کی شدید مذمت کی ہے، جنہیں ایک چھوٹے گروہ سے منسوب کیا گیا ہے۔
کونسل کے چیئرمین اور دیگر اراکین نے کہا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی ہیں، اور شامی حکام سے مطالبہ کیا کہ واقعے کی فوری تحقیقات کی جائیں، ملوث افراد کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔
بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ شامی عوام کو خوش آمدید کہا ہے اور انہیں محفوظ اور باعزت ماحول فراہم کیا ہے، جس پر شامی کمیونٹی نے امارات کا شکریہ ادا کیا۔
شامی کمیونٹی نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے امن و استحکام کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔