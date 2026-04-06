اماراتی صدر اور کویتی وزیر خارجہ کی ملاقات، خطے کی سلامتی اور تعاون پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 6 اپریل، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے کویت ریاست کے وزیر خارجہ عزت مآب شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کا استقبال کیا۔
ملاقات کے دوران، کویتی وزیر خارجہ نے اماراتی صدر کو کویت کے امیر عزت مآب شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کی جانب سے سلام اور متحدہ عرب امارات کی مسلسل سلامتی و خوشحالی کے لیے نیک تمنائیں پہنچائیں۔ اس کے جواب میں، عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے ان سے درخواست کی کہ وہ کویت کے امیر کو ان کا سلام اور کویت اور اس کی عوام کے لیے ان کی قیادت میں مزید ترقی و خوشحالی کی خواہشات پہنچائیں۔
امارات کے صدر اور کویتی وزیر خارجہ نے امارات اور کویت کے درمیان برادرانہ تعلقات اور باہمی مفادات اور دونوں اقوام کے فائدے کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور ان کے علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام پر سنگین اثرات پر بھی گفتگو ہوئی، خاص طور پر ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات، کویت اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے دہشت گردانہ حملوں کے تسلسل کے تناظر میں، جن میں شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملے بھی شامل ہیں۔
دونوں فریقین نے اپنی سلامتی، خودمختاری، علاقائی سالمیت اور اپنے عوام کی حفاظت کے لیے امارات اور کویت کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات میں نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدراتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان؛ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان،؛ صدراتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، ؛ صدر امارات کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان؛ اور متعدد وزراء و حکام نے شرکت کی۔
اپنے دورے کے اختتام پر، عزت مآب شیخ جراح جابر الاحمد الصباح نے متحدہ عرب امارات سے روانگی اختیار کی، جہاں عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور متعدد حکام نے انہیں الوداع کہا۔