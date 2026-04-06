کویت کی مسلح افواج نے 24 گھنٹوں میں 62 میزائل و ڈرونز ناکام بنائے

کویت، 6 اپریل، 2026 (وام) -- کویت کی وزارت دفاع نے پیر کے روز اعلان کیا کہ مسلح افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کی فضائی حدود میں 14 بیلسٹک میزائل، دو کروز میزائل اور 46 دشمن ڈرونز کا پتہ لگایا، جن سب کے ساتھ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق نمٹا گیا۔ یہ اعلان وزارت کے سرکاری ترجمان، کرنل اسٹاف سعود العتوان نے جاری ایرانی حملوں کے دوران کویت میں تازہ ترین پیش رفت اور آپریشنل واقعات کے بارے میں روزانہ میڈیا بریفنگ کے دوران کیا۔
کویت نیوز ایجنسی (کونا) کے مطابق، انہوں نے بتایا کہ گرنے والے ملبے کے ٹکڑے ملک کے شمال میں ایک رہائشی علاقے میں گرے، جس کے نتیجے میں انسانی زخمی ہوئے، اور متعلقہ حکام نے منظور شدہ طریقہ کار کے مطابق ردعمل دیا۔ کرنل اسٹاف سعود العتوان نے مزید بتایا کہ لینڈ فورسز انجینئرنگ کی ایکسپلوسیو آرڈیننس ڈسپوزل (ای او ڈی) یونٹ نے 22 رپورٹس پر کارروائی کی، جبکہ فوجی فائر فائٹنگ ٹیموں نے تین واقعات کا جواب دیا، اور یہ سب طے شدہ پروٹوکول کے مطابق انجام دیا گیا۔