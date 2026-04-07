متحدہ عرب امارات کے صدر اور جاپانی وزیر اعظم کا علاقائی سلامتی اور اقتصادی تعاون پر اتفاق

ابوظہبی، 7 اپریل، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج جاپان کی وزیر اعظم محترمہ سانائے تاکائچی سے ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں انہوں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام پر اثرات، نیز سمندری سلامتی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر اس کے سنگین اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گرد حملوں، جن میں شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملے شامل ہیں، پر بھی گفتگو کی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ حملے خودمختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہیں۔ محترمہ تاکائچی نے ان حملوں کی مذمت کی اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، نیز اس کے اپنے دفاع، خودمختاری کے تحفظ اور اپنے عوام کی سلامتی و تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کی۔
دونوں فریقین نے متحدہ عرب امارات اور جاپان کے درمیان تعاون، خصوصاً اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں میں، اور دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت حاصل ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر مذاکرات کی کامیاب تکمیل کا بھی خیرمقدم کیا، جس سے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ اور دوطرفہ تعاون کو وسعت ملنے کی توقع ہے۔
دونوں رہنماؤں نے اس شراکت داری کے مقاصد کے حصول کے لیے مسلسل کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا، تاکہ یہ دونوں ممالک کے باہمی مفادات اور ان کے عوام کے فائدے میں معاون ثابت ہو۔