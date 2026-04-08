کویت کی بصرہ میں اپنے قونصل خانے پر حملے اور توڑ پھوڑ کی شدید مذمت

کویت، 8 اپریل، 2026 (وام)--ریاست کویت نے منگل کے روز عراق کے شہر بصرہ میں کویتی قونصل خانے پر دھاوا بولنے اور تخریب کاری کی شدید ترین الفاظ میں مذمت اور مخالفت کی ہے، نیز قونصل خانے کے احاطے پر کھلی جارحیت کو سفارتی اصولوں اور روایات کی ناقابل قبول اور سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
کویتی وزارت خارجہ نے ایک پریس بیان میں کہا کہ اس نوعیت کے اقدامات عراق کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہیں، بالخصوص 1963 کے ویانا کنونشن برائے قونصلر تعلقات کے حوالے سے، خاص طور پر آرٹیکل 31، جو میزبان ملک کو قونصلر مشنز کے احاطے کی مکمل حفاظت اور سلامتی کا پابند بناتا ہے۔
ریاست کویت نے اس حملے اور اپنی سرزمین پر سفارتی و قونصلر مشنز کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات نہ کرنے کی صورت میں عراقی حکومت کو مکمل اور براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
وزارت نے عراقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث تمام افراد کو فوری اور فیصلہ کن اقدامات کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لائے، اس بات کو یقینی بنائے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں، اور عراق میں تمام کویتی سفارتی مشنز کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کرے۔
وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست کویت کسی بھی علاقائی یا بین الاقوامی تنازعے کا فریق نہیں ہے اور اس نے کبھی اپنی سرزمین کو کسی ملک پر حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور نہ دے گی، کیونکہ اس کی خارجہ پالیسی اعتدال اور مثبت غیر جانبداری پر مبنی ہے اور وہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور اچھے ہمسائیگی کے ضوابط کی پابند ہے۔
وزارت نے نشاندہی کی کہ اس نوعیت کی خلاف ورزیوں کا تسلسل دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات پر منفی اثر ڈالے گا اور باہمی اعتماد کو کمزور کرے گا۔
وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست کویت اس معاملے کی قریبی نگرانی جاری رکھے گی اور اپنے مفادات اور سفارتی مشنز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق تمام ضروری اقدامات اٹھانے سے گریز نہیں کرے گی۔