استنبول میں اسرائیلی قونصل خانے پر حملہ، متحدہ عرب امارات کی شدید مذمت

ابوظہبی، 8 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے استنبول میں ریاست اسرائیل کے قونصل خانے کے احاطے کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت اور سخت مخالفت کی ہے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اس نوعیت کے حملوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے زور دیا کہ سفارتی احاطوں، مشنز اور ان کے عملے کا تحفظ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے تحت یقینی بنایا جانا لازم ہے، خصوصاً ویانا کنونشن برائے سفارتی تعلقات کے مطابق، جو سفارتی مقامات کی حرمت اور عملے کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ وزارت ان مجرمانہ کارروائیوں کی سختی سے مذمت کرتی ہے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے والی ہر قسم کی تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی مستقل اور دوٹوک مخالفت جاری رکھے گی۔