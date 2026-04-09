لبنان پر اسرائیلی حملے، متحدہ عرب امارات کی شدید مذمت اور کشیدگی پر تشویش

ابوظہبی، 9 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس کے علاقائی سلامتی و استحکام پر ممکنہ اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں زور دیا کہ انسانی جانوں کے مزید ضیاع کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مشترکہ اور فوری کوششیں ناگزیر ہیں، جبکہ بین الاقوامی قوانین اور معاہدات کے مطابق شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنا ضروری ہے۔
بیان میں اس نازک مرحلے پر لبنان کی حکومت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا گیا، اور لبنان کی وحدت، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے امارات کے غیر متزلزل عزم کو اجاگر کیا گیا۔
مزید برآں، وزارت نے تشدد اور کشیدگی کو مسترد کرنے سے متعلق متحدہ عرب امارات کے واضح اور مستقل موقف کی تجدید کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین، ریاستی خودمختاری اور باہمی تعلقات کے اصولوں کے منافی ہیں اور خطے میں عدم استحکام کے خطرات کو مزید بڑھاتے ہیں۔
وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تنازعات کا حل محاذ آرائی اور کشیدگی میں اضافے کے بجائے سفارتی ذرائع اور مکالمے کے ذریعے تلاش کیا جانا چاہیے۔