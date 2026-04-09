ولی عہد ابوظہبی نے بروک فیلڈ کارپوریشن کے ساتھ سرمایہ کاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا

ابوظہبی، 9 اپریل، 2026 (وام) --ولی عہد ابوظہبی اور چیئرمین ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے بروک فیلڈ کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بروس فلیٹ سے ملاقات کی، جو اثاثہ جات اور متبادل سرمایہ کاری کے انتظام کے شعبے میں ایک عالمی ادارہ ہے۔
ملاقات کے دوران متحدہ عرب امارات میں قائم اداروں اور بروک فیلڈ کے درمیان سرمایہ کاری اور اثاثہ جات کے انتظام میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ عالمی معاشی رجحانات اور بدلتی ہوئی مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق مشترکہ مواقع کو فروغ دیا جا سکے۔
اس موقع پر محکمہ مالیات کے چیئرمین جاسم الزعابی، محکمہ اقتصادی ترقی ابوظہبی کے چیئرمین احمد جاسم الزعابی، سیکرٹری جنرل ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل اور دفتر ولی عہد کے چیئرمین سیف سعید غباش بھی موجود تھے۔