متحدہ عرب امارات اور یورپی یونین کے درمیان تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، علاقائی صورتحال بھی زیر غور

ابوظہبی، 9 اپریل، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی اور یورپی کمیشن کی نائب صدر کاجا کالاس سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے متحدہ عرب امارات اور یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے اور مشترکہ اقدامات کو مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ ایک تعمیری اور مثبت امارات-یورپی یونین اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دی جا سکے جو دونوں جانب کی اسٹریٹجک ترجیحات کی تکمیل کرے۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے کاجا کالاس کے دورۂ امارات کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک کے درمیان تعلقات مسلسل فروغ پا رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں ترقی کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔
دونوں فریقین نے علاقائی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا، جن میں ایران کی جانب سے بلا اشتعال اور دہشت گردانہ میزائل حملوں کے اثرات شامل ہیں، جو متحدہ عرب امارات اور متعدد برادر و دوست ممالک کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ کاجا کالاس کی مکمل یکجہتی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ ملک میں تمام رہائشیوں اور زائرین کی سلامتی یقینی ہے۔
ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد کی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اس موقع پر بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔
ملاقات میں وزیر مملکت سعید مبارک الحاجری اور مملکت بلجیم، گرینڈ ڈچی آف لکسمبرگ اور یورپی یونین کے لیے متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد السحلوی بھی شریک تھے۔