صدر امارات اور برطانوی وزیر اعظم کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 9 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کا استقبال کیا، جو متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں۔
ملاقات کے دوران صدر شیخ محمد بن زاید اور وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی سلامتی و استحکام پر اثرات، نیز بحری سلامتی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر ممکنہ مضمرات پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے ایران کی جانب سے جاری دہشت گردانہ جارحیت پر بھی گفتگو کی، جس میں متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک میں شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے اقدامات خودمختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہیں اور علاقائی امن و سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے ان حملوں کی برطانیہ کی جانب سے مذمت کا اعادہ کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، خصوصاً ان اقدامات کے حوالے سے جو امارات اپنی سلامتی، خودمختاری اور اپنے عوام و سرزمین کے تحفظ کے لیے کر رہا ہے۔
ملاقات میں دونوں فریقین نے متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور باہمی مفادات کے فروغ کے لیے دوطرفہ تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے امکانات پر بھی غور کیا۔
اس موقع پر ابوظہبی کے نائب حکمران اور قومی سلامتی کے مشیر عزت مآب شیخ طحنون بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان سمیت متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔