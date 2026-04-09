دبئی رئیل اسٹیٹ شعبہ: پہلی سہ ماہی میں 252 ارب درہم کی لین دین، 31 فیصد سالانہ اضافہ

دبئی، 9 اپریل، 2026 (وام) --دبئی کے رئیل اسٹیٹ شعبے نے 2026 کی پہلی سہ ماہی میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جہاں مجموعی لین دین کی مالیت 252 ارب درہم تک پہنچ گئی، جو سال بہ سال 31 فیصد اضافے جبکہ حجم میں 6 فیصد اضافے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ رجحان مارکیٹ کی مضبوطی اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے، جو قیادت کے دور اندیش وژن سے تقویت پاتا ہے۔ دبئی اکنامک ایجنڈا D33 اور دبئی رئیل اسٹیٹ اسٹریٹجی 2033 اس استحکام کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے میں مجموعی طور پر 718,160 رئیل اسٹیٹ سرگرمیاں ریکارڈ کی گئیں، جن میں 60,303 لین دین شامل ہیں، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 6 فیصد اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔
سرمایہ کاری کے شعبے میں بھی نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آئی، جہاں سرمایہ کاریوں کی تعداد 57,744 تک پہنچ گئی، جو 7 فیصد اضافہ ہے، جبکہ ان کی مجموعی مالیت 173 ارب درہم رہی، جو 22 فیصد ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں خواتین کی جانب سے کی گئی 15,540 سرمایہ کاریاں شامل ہیں، جن کی مالیت 32 ارب درہم ہے، جو مارکیٹ میں وسیع اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔
سرمایہ کاروں کی مجموعی تعداد 48,448 تک پہنچ گئی، جو 8 فیصد اضافہ ہے، جن میں 29,312 نئے سرمایہ کار شامل ہیں، جو 14 فیصد اضافے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ دبئی کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر متنوع سرمایہ کاروں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے اور خود کو ایک محفوظ اور مستحکم سرمایہ کاری مرکز کے طور پر مضبوط بنا رہا ہے۔
لگژری رئیل اسٹیٹ کے شعبے نے بھی مضبوط کارکردگی دکھائی، جہاں سرمایہ کاری 87.71 ارب درہم تک پہنچ گئی، جو 26 فیصد اضافہ ہے، جو اعلیٰ معیار کے منصوبوں کی مسلسل طلب کو ظاہر کرتا ہے۔
غیر ملکی سرمایہ کاری کی مالیت 148.35 ارب درہم تک پہنچ گئی، جو 26 فیصد اضافہ ہے، جبکہ سرمایہ کاریوں کی تعداد 11 فیصد بڑھ کر 48,445 ہو گئی، جو دبئی کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی کشش کو نمایاں کرتی ہے۔
خلیجی ممالک کے شہریوں کی سرمایہ کاری میں 14 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو 12.23 ارب درہم تک پہنچ گئی، جبکہ عرب سرمایہ کاریوں کی مجموعی مالیت 12.11 ارب درہم رہی، جو 6,071 سرمایہ کاریوں پر مشتمل ہے، جو علاقائی سرمایہ کاری روابط کی مضبوطی کی عکاسی کرتا ہے۔
جدید انفراسٹرکچر اور مضبوط ریگولیٹری نظام
شعبے کی یہ نمایاں کارکردگی ایک ایسے متوازن اور پائیدار ماڈل کی عکاسی کرتی ہے جسے جدید انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل ایکو سسٹم، اور لچکدار ریگولیٹری فریم ورک کی حمایت حاصل ہے۔ یہ ماحول بدلتے معاشی حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مزید مستحکم بناتا ہے۔
تمام شعبوں میں مسلسل سرگرمی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ طلب مضبوط اور پائیدار ہے، جو قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کے بجائے مستحکم معاشی بنیادوں پر استوار ہے۔ سرمایہ کاری کی بڑھتی ہوئی رفتار، سرمایہ کاروں کی تعداد میں اضافہ اور منصوبوں میں تنوع اس شعبے کے درمیانی اور طویل مدتی استحکام کو مزید تقویت دیتے ہیں۔
دبئی کا رئیل اسٹیٹ شعبہ امارت کی معاشی ترقی کے ایک اہم محرک کے طور پر اپنی حیثیت مستحکم کر رہا ہے، جسے سرمایہ کاروں کے اعتماد، پالیسی کے تسلسل اور قیادت کے واضح وژن کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔
یہ کارکردگی اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ دبئی عالمی سطح پر رئیل اسٹیٹ سرمایہ کاری کے لیے ایک نمایاں مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن مزید مضبوط کر رہا ہے، جہاں چیلنجز کو مواقع میں بدلتے ہوئے ایک متوازن اور پائیدار معاشی ماڈل کو فروغ دیا جا رہا ہے۔