ڈی پی ورلڈ فاؤنڈیشن کی عالمی مہم: 17,800 امدادی پیکجز، 45 ہزار افراد مستفید

دبئی، 9 اپریل، 2026 (وام) --ڈی پی ورلڈ فاؤنڈیشن، جو ڈی پی ورلڈ کا فلاحی شعبہ ہے، نے آٹھ بین الاقوامی مقامات پر 17,800 ضروری غذائی امدادی پیکجز تقسیم کیے، جس سے تقریباً 45 ہزار افراد کو فائدہ پہنچا، جبکہ اس اقدام پر ایک ملین امریکی ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی گئی۔
اس امدادی پروگرام سے الجزائر (جن جن اور جزائر)، مصر (الفیوم سٹی اور سویز سٹی)، ایتھوپیا (جگجیگا اور قبر بایاہ)، کینیا (مومباسا)، پاکستان (کراچی)، سینیگال (ڈکار)، صومالیہ (بوساسو)، اور صومالی لینڈ (بربرا، بوراما، شیخ) میں مستحق افراد مستفید ہوئے۔
یہ پروگرام فروری کے اوائل سے ڈی پی ورلڈ کے مقامی کاروباری یونٹس کے قریبی تعاون سے نافذ کیا گیا، جو فاؤنڈیشن کے عالمی نیٹ ورک کی اس صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر مؤثر انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کر سکتا ہے۔ گلوبل فوڈ ایڈ 2026 پروگرام کا مقصد کمزور خاندانوں کو درپیش معاشی دباؤ اور خوراک تک رسائی میں حائل مشکلات کو کم کرنا ہے۔
مقامی ٹیموں کے ساتھ قریبی ہم آہنگی کے ذریعے مستحقین کی نشاندہی کی گئی اور امداد کی تقسیم کو منظم کیا گیا تاکہ مختلف خطوں میں یکساں معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ گھرانوں کی سطح پر براہ راست رسائی کے ذریعے یہ پروگرام نہ صرف فوری ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ کمیونٹی کے استحکام اور لچک کو بھی مضبوط بناتا ہے۔
اس موقع پر ڈی پی ورلڈ فاؤنڈیشن کے نائب چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر نصر عبداللہ نے کہاکہ، "دنیا بھر میں بہت سی کمیونٹیز کے لیے بنیادی غذائی امداد تک رسائی آج بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ ہم اپنی عالمی امدادی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے، خصوصاً رمضان المبارک کے دوران، اپنے مقامی یونٹس کے ساتھ مل کر ان خاندانوں تک مربوط اور مؤثر امداد پہنچا رہے ہیں جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری توجہ ایسی عملی مدد فراہم کرنے پر ہے جو حقیقی ضروریات کا احاطہ کرے۔"
انہوں نے مزید کہاکہ، "ہماری مسلسل انسانی ہمدردی کی کاوشیں اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں کہ چاہے چیلنجز کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، وہ ہمیں اپنے اس مشن سے نہیں روک سکتے جس کی بنیاد مرحوم شیخ زاید بن سلطان آل نہیان نے رکھی تھی۔ یہی جذبہ متحدہ عرب امارات کی شناخت کا ایک مضبوط اور پائیدار ستون ہے۔"