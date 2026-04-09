شیخ منصور بن زاید: صدر محمد بن زاید کی قیادت میں متحدہ عرب امارات عالمی ترقی کے مرکز کے طور پر اپنی حیثیت مستحکم کر رہا ہے

ابوظہبی، 9 اپریل، 2026 (وام) -- نائب صدر، نائب وزیر اعظم، صدارتی دیوان کے چیئرمین، اور مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے دہائیوں سے اتحاد، یکجہتی اور مشترکہ خوشحالی پر مبنی ایک واضح اور متوازن راستہ اختیار کیا ہے، جس نے اسے عالمی سطح پر نمایاں مقام دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔
مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کی سالانہ رپورٹ 2025 کے دیباچے میں انہوں نے کہا کہ صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی دانشمندانہ قیادت میں یہ اصول ملک کی سمت متعین کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات عالمی ترقی اور مواقع کے ایک نمایاں مرکز کے طور پر اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کر رہا ہے، جہاں غیر معمولی انسانی صلاحیتیں، سرمایہ اور جدید خیالات یکجا ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ مستحکم اور واضح حکمت عملی متحدہ عرب امارات کو ایک متنوع اور مضبوط معیشت قائم کرنے میں مدد دے رہی ہے، جو قدرتی وسائل پر انحصار سے آگے بڑھ چکی ہے۔ ان کے بقول، "آج ملک ایک عالمی رابطہ مرکز کے طور پر ابھرا ہے، جہاں افرادی قوت، مہارت، سرمایہ اور جدت کا مربوط نظام اس کی مسلسل ترقی کا ضامن ہے۔"
شیخ منصور بن زاید نے کہا کہ مبادلہ اس وژن کی عملی مثال ہے، جس نے اپنے قیام سے اب تک بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری، پائیدار عالمی شراکت داریوں کے قیام اور ایسے پلیٹ فارمز کی ترقی کے ذریعے قومی ترقی کو آگے بڑھایا ہے جو دیرپا قدر پیدا کرتے ہیں اور شراکت داروں کو ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ مبادلہ ایک واضح وژن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جو متحدہ عرب امارات کے مستقبل کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔ "ایسی سرمایہ کاریوں کے ذریعے جو طویل مدتی مسابقت کو فروغ دیتی ہیں اور ترقی و مواقع کے نئے دروازے کھولتی ہیں، کمپنی یہ ثابت کر رہی ہے کہ خودمختار سرمایہ قومی اور عالمی سطح پر ترقی کا ایک بنیادی محرک بن سکتا ہے۔"
انہوں نے نشاندہی کی کہ تقریباً ایک چوتھائی صدی کے دوران مبادلہ نے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور غیر یقینی حالات کے باوجود پائیدار قدر فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی بنیاد اس کے مضبوط ادارہ جاتی ڈھانچے، ماہر افرادی قوت، وسیع کاروباری نیٹ ورک اور قابل اعتماد سرمایہ کاری کے طریقہ کار پر ہے۔
انہوں نے کہا کہ 2025 میں حاصل کیے گئے ریکارڈ نتائج اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ کمپنی کی طویل المدتی حکمت عملی مؤثر رہی ہے اور آنے والے عرصے میں مزید ترقی کے روشن امکانات موجود ہیں۔
اپنے بیان کے اختتام پر شیخ منصور بن زاید نے مبادلہ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی دانشمندانہ قیادت اور بصیرت افروز وژن پر گہرا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر اور گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر خالدون خلیفہ المبارک اور پوری ٹیم کی مخلصانہ خدمات اور لگن کو بھی سراہا ہے۔