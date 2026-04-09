بحرین نے ایرانی جارحیت کے دوران 194 میزائل اور 515 ڈرونز تباہ کیے

منامہ، 9 اپریل، 2026 (وام) -- بحرین ڈیفنس فورس (بی ڈی ایف) کے جنرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایرانی جارحیت کے آغاز سے اب تک مملکت بحرین کو نشانہ بنانے والے 194 میزائل اور 515 ڈرونز کو روک کر تباہ کیا ہے۔
بحرین نیوز ایجنسی (بی این اے) کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں، بی ڈی ایف کے جنرل کمانڈ نے اس بات پر زور دیا کہ شہری مقامات اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کے لیے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال بین الاقوامی انسانی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ مجرمانہ اور اندھا دھند حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔