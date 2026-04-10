"آپریشن الفارس الشهم 3": حمید ایئر برج کے تحت 100 ٹن امدادی طیارہ العریش پہنچا، غزہ کے لیے امدادی سرگرمیاں تیز

العریش، 10 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے غزہ پٹی کی عوام کی امداد کے لیے اپنی انسانی ہمدردی کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے "حمید ایئر برج" کے تحت 100 ٹن ہنگامی امدادی سامان پر مشتمل ایک نیا طیارہ مصری شہر العریش پہنچا دیا ہے۔ یہ اقدام پٹی کے مکینوں کو درپیش انسانی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جاری معاونت کا حصہ ہے۔
اس امدادی کھیپ میں بنیادی غذائی اشیاء شامل ہیں، جو موجودہ مشکل حالات میں متاثرہ خاندانوں کی ضروریات پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ العریش میں موجود متحدہ عرب امارات کی انسانی امدادی ٹیم نے طیارے کی آمد پر سامان وصول کیا اور اسے امارات کے انسانی لاجسٹکس مرکز منتقل کر کے محفوظ کیا، تاکہ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق اسے غزہ منتقل کر کے فوری طور پر مستحقین تک پہنچایا جا سکے۔
"حمید ایئر برج" کا تسلسل فلسطینی عوام کو فوری امداد فراہم کرنے اور غزہ میں جاری بحران کے دوران انسانی ردعمل کو مضبوط بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات اپنی امدادی سرگرمیاں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے ذریعے فضا، زمین اور سمندر کے راستوں سے خوراک، طبی اور دیگر امدادی سامان غزہ کے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے، جو مشکل حالات میں برادر ممالک کی مدد کے لیے امارات کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے رویے کا مظہر ہے۔