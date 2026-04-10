متحدہ عرب امارات میں جزوی تا مکمل ابر آلود موسم، بارش کا امکان

ابوظبی، 10 اپریل، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے ہفتہ کے روز ملک بھر میں جزوی طور پر ابر آلود سے لے کر مکمل ابر آلود موسم کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں بارش برسانے والے کنویکٹیو بادل بننے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمے کے مطابق ہوائیں ہلکی سے معتدل رہیں گی، جو بعض اوقات تیز ہو کر 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہیں، جس کے باعث گرد و غبار اڑنے کا امکان ہے۔
عرب خلیج میں سمندری حالات عمومی طور پر ہلکے سے معتدل رہیں گے، تاہم بادلوں کی سرگرمی کے دوران بعض اوقات سمندر میں تیزی آ سکتی ہے، جبکہ بحیرہ عمان میں بھی سمندری صورتحال ہلکی سے معتدل رہنے کی توقع ہے۔