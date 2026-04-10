متحدہ عرب امارات کی نائجیریا میں فوجی اڈے پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت

ابوظبی، 10 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے وفاقی جمہوریہ نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست بورنو میں ایک فوجی اڈے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں نائجیرین مسلح افواج کے درجنوں اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات ان مجرمانہ کارروائیوں کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور ہر اس عمل کو مسترد کرتا ہے جو سلامتی و استحکام کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے، خواہ وہ تشدد، انتہا پسندی یا دہشت گردی کی کسی بھی شکل میں ہو۔
وزارت نے اس سفاکانہ حملے پر متاثرہ خاندانوں، حکومت اور عوامِ نائجیریا کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، اور زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی ہیں۔