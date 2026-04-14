امارات کے صدر کی یورپی کونسل کے صدر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 14 اپریل، 2026 (وام)-- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا سے ملاقات کی، جو اپنے علاقائی دورے کے سلسلے میں متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا، خصوصاً سمندری سلامتی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔
فریقین نے متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گردانہ حملوں پر بھی بات چیت کی، اور اس بات پر زور دیا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہیں اور علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے امارات اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سلامتی، استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔
ملاقات میں متحدہ عرب امارات، یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں جانب سے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ اور اسٹریٹجک شراکت داری معاہدے سے متعلق مذاکرات کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا گیا، اور باہمی مفادات کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
ملاقات میں صدارتی دیوان برائے ترقی اور شہداء امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان سمیت متعدد اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔