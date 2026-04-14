شیخ منصور بن زاید سے ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات، دوطرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 14 اپریل، 2026 (وام)--نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے قصر الوطن ابوظہبی میں جمہوریہ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم جمشید خوجایف اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے متحدہ عرب امارات اور ازبکستان کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے امکانات کا جائزہ لیا، تاکہ دونوں دوست ممالک اور عوام کے مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔
ملاقات میں وزیر توانائی و انفراسٹرکچر سہیل محمد المزروعی بھی موجود تھے۔